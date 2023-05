Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeiinspektion Goslar vom 20.05.2023

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am 19.05.2023, gegen 17:40 Uhr, meldete eine Verkehrsteilnehmerin einen Schlangenlinien fahrenden Kleintransporter im Bereich des Reiseckenweg in Goslar. Der Kleintransporter fuhr weiter auf der B 82, in Richtung Immenrode, zum Teil unter Missachtung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit. Im Bereich der Lilienthalstraße kam es dabei, nach Angaben der Zeugen, zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem zurzeit unbekannten PKW. Der Transporter setzte seine Fahrt auf der B 82 fort. Nachdem die Zeugen den Sichtkontakt zu dem Transporter verloren hatten, konnten sie diesen, verunfallt, zwischen den Ortschaften Weddingen und Beuchte vorfinden. Die kurz danach eintreffenden Beamten fanden den Fahrzeugführer schwerverletzt im Fahrzeug vor. Der augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehende Verursacher wurde durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus Goslar zugeführt. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Ereignissen geben können, sich bei der Polizeidienststelle in Goslar, unter der Telefonnummer 05321-3390, zu melden.

Sachbeschädigung an Bushaltestelle

Eine oder mehrere unbekannte Personen zerstörten die Glasscheiben einer Bushaltestelle in der Feldstraße in Goslar. Durch die aufnehmenden Beamten konnten vor Ort lediglich die über die Straße verteilten Glasscherben festgestellt werden. Hinweise auf den oder die Verursacher konnten nicht erlangt werden. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Goslar, unter der Telefonnummer 05321-3390, zu melden.

