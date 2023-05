Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht:

Am Donnerstag, den 18.05.2023, gegen 16.13 Uhr, kam es in der Fußgängerzone in Bad Harzburg (Herzog-Wilhelm-Straße) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rennradfahrer und einem 2jährigen Kind. Dieses fiel aufgrund dessen und verletzte sich leicht. Anschließend setzte der Radfahrer, welcher mit drei anderen gemeinsam fuhr, seinen Weg in Richtung Kurhausstraße fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachgekommen zu sein.

Die Radfahrer wurden als Gruppe mit gleichen Trikots oder Oberbekleidung beschrieben. Diese seien orangefarben gewesen und hätten rückwärtig eine Aufschrift "Hamm.eu" (phonetisch) gehabt. Wer Hinweise zum Verursacher geben kann wird gebeten, dies bei der Polizei Bad Harzburg unter 053222/911110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell