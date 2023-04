Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Diebstahl von zwei Motorrädern in Meerbusch

Meerbusch (ots)

In der Zeit von Dienstag (11.04.), circa 14 Uhr, bis Mittwoch (12.04.), circa 08:10 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei Motorräder, welche auf ihrem Stellplatz in einer Tiefgarage an der Uerdinger Straße in Meerbusch abgestellt waren.

Dabei handelt es sich um eine grün-schwarze Kawasaki ZR900F mit dem Kennzeichen "NE-UN58". Bei dem anderen entwendeten Kraftrad handelt es sich um ein BMW-Motorrad des Modells "R 1250 R/ 1R13". Zeugen konnten am Mittwoch, gegen 03:30 Uhr, hören, dass sich das Rolltor der Tiefgarage geöffnet hatte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib der Motorräder geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

2020 registrierte die Polizei 19.260 Fälle, bei denen Mopeds und Krafträder gestohlen wurden. Dabei sind die Diebe nicht nur an den Fahrzeugen interessiert, auch hochwertige Zubehörteile haben sie im Visier. Es gibt verschiedene Möglichkeiten sein Zweirad, egal ob Motorrad, Motorroller, Mofa, Fahrrad oder E-Scooter gegen Diebstahl zu sichern. Weitere Informationen zum Thema mechanische und elektronische Sicherung von Zweirädern gibt es unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell