POL-NE: Betrüger entwickeln immer neue Maschen

Meerbusch (ots) - Am Sonntag (09.04.), gegen 07:05 Uhr, betrat eine männliche Person eine Bäckerei am Hessenweg in Meerbusch. Der Unbekannte, welcher schwarz gekleidet, circa 190 Zentimeter groß und mit einer Sturmhaube vermummt war, trug einen schwarzen Rucksack mit einem weißen Symbol der Marke "Under Armour" und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle. Der unbekannte Mann stand plötzlich vor dem Mitarbeiter, der ...

