POL-NE: Einbrecher hebelt Haustür auf

Jüchen (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11.04./12.04.), gegen 01:00 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einem Wohnhaus an der Wilhelmstraße in Jüchen. Hierfür hebelte der Unbekannte mit einem Werkzeug die geschlossene Haustür auf. Nachdem die Tür aufsprang, betrat der Täter zeitweilig das Haus und verschwand kurz darauf in der Nacht.

Durch eine Kamera konnte der Täter beim Öffnen der Tür videografiert werden. Anhand der Bilder konnte der Täter wie folgt beschrieben werden: Bei dem Einbrecher handelte es sich um einen Mann mit kurzen Haaren und kurzem Bart. Bei Tatausführung trug er einen Kapuzenpullover, eine Jogginghose und eine dunkle Daunenjacke.

Um es Einbrechern schwerer zu machen, empfiehlt es sich Haus- und Wohnungstüren abzuschließen - am besten zweifach. Dies erschwert die "Arbeit" der Täter, sodass es von der weiteren Tatausführung abschreckt.

In allen genannten Fällen übernahm das zuständige Kriminalkommissariat 14 die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die zu den Einbrüchen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Die Polizei berät Eigentümer und Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

