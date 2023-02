LPI-J: Unberechtigt im Hortgebäude

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Gleich zwei Mal mussten am Montag Kollegen der Polizei Saale-Holzland zu einem Garten in Dornburg-Camburg ausrücken. Kurz nach 12 erging die Mitteilung, dass vermutlich die Laube in der Straße Meisterei in Flammen stehen soll. Ebenso zugegen waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, welche die Ausgangsmeldung nicht bestätigen konnten. Es wurde lediglich Unrat angezündet, welcher vor der Laube gelagert war. Eine Gefährdung der Laube an sich ...

mehr