LPI-J: Kollision mit Lieferdienst

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Sonntagvormittag stellte eine Zeugin in Orlamünde fest, dass sich Unbekannte an ihrem geparkten Pkw zu schaffen gemacht hatten. Augenscheinlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzen der oder die Täter die rechte Fahrzeugseite. Der Pkw Hyundai wurde durch die Halterin am Donnerstag, dem 27.07.2022 gegen 18:00 Uhr, auf dem Markt abgestellt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr