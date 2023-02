Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Doppelter Einsatz

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Gleich zwei Mal mussten am Montag Kollegen der Polizei Saale-Holzland zu einem Garten in Dornburg-Camburg ausrücken. Kurz nach 12 erging die Mitteilung, dass vermutlich die Laube in der Straße Meisterei in Flammen stehen soll. Ebenso zugegen waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr, welche die Ausgangsmeldung nicht bestätigen konnten. Es wurde lediglich Unrat angezündet, welcher vor der Laube gelagert war. Eine Gefährdung der Laube an sich bestand zu keiner Zeit. Durch die Eigentümerin wurde ein Verdacht bezüglich des Verursachers geäußert. Gute zwei Stunden später erging erneut ein Notruf ein. Der bereits in Verdacht geraten Täter soll, im Anschluss an den Löscheinsatz, erneut widerrechtlich auf dem Gartengrundstück zugegen gewesen sein. Laut Spurenbild drang er sodann, nach Öffnung eines Fensters, in den auf dem Gelände abgestellten Wohnwagen ein. In der Folge entwendete er einen Zweitschlüssel für einen Pkw. Die Ermittlungen gegen den benannten Tatverdächtigen dauern an.

