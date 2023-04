POL-NE: Rot für Raser - Gezielte Kontrollen an Carfreitag

Meerbusch (ots) - Am Donnerstag (06.04.) brannte in Meerbusch an der Haltestelle "Strümp-Kirche" an der Osterather Straße ein Mülleimer. Als die Beamten gegen 06:35 Uhr eintrafen, war der Brand bereits von der Feuerwehr gelöscht worden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Der Landrat des Rhein-Kreises Neuss als ...

mehr