POL-PDLD: Nach Parkrempler auf Einkauf verzichtet

B272 Zeiskam (ots) - Zeugen beobachteten am Samstag, um 2 Uhr wie ein Auto auf der B272 in Höhe Zeiskam verunfallte. Der Fahrzeugführer, der in Richtung Schwegenheim unterwegs war, sei nach dem Unfall aus dem Fahrzeug ausgestiegen und in eine angrenzende Hecke gesprungen, wo er nun liegen würde. Die Beamten konnten den Mann etwa 300 Meter von der Unfallstelle in einem Gebüsch feststellen. Dieser war augenscheinlich ...

