Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch während Martinsumzug

Sankt Martin (ots)

Während des Martinsumzuges kam es in einem Einfamilienhaus in Feldrandlage in Sankt Martin zu einem Einbruchsdiebstahl. Die unbekannten Täter gelangten über ein aufgehebeltes Fenster im rückwärtigen Bereich in das Anwesen und durchwühlten sämtliche Schränke und Schubladen. Es wurde Bargeld sowie Schmuck entwendet. Anschließend flüchteten die Täter vermutlich über das angrenzende Feld.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell