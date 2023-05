Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 18.05.2023

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Am 27.05.2023, gegen 20:00 Uhr befährt ein 4-jähriges Kind mit seinem Fahrrad die Zufahrt zu einem Kundenparkplatz an der Bornhäuser Straße. Im Zufahrtsbereich wartet verkehrsbedingt eine 18-jährige Frau aus Seesen mit ihrem PKW, als das Kind seitlich mit dem PKW kollidiert. Das Kind verletzt sich dabei leicht, muss jedoch nicht vor Ort ärztlich versorgt werden, sondern kann in die Obhut seiner ebenfalls vor Ort anwesenden Mutter übergeben werden. Am PKW entsteht ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 200 Euro.

Einsatz für Feuerwehr und Polizei aufgrund Gasgeruch

Am 17.05.2023, wird der Feuerwehr und der Polizei gegen 23:30 Uhr Gasgeruch durch Anwohner eines Reihenhauses in Seesen gemeldet. Vermutet wird anfänglich eine defekte Gasleitung, da die Anwohner kurz zuvor einen lauten Knall gefolgt von einem zischenden Geräusch wahrgenommen haben. Betroffene Anwohner wurden vorsorglich evakuiert. Die Feuerwehr konnte zeitnah Entwarnung geben, denn es wurde lediglich eine defekte Wasserleitung festgestellt.

