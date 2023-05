POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots) - Langelsheim Am Marktplatz in Langelsheim drangen bislang unbekannte Personen in ein derzeit geschlossenes Hotel ein und beschädigten dort diverse Einrichtungsgegenstände. Am Montagabend, zwischen 19 und 19.40 Uhr, waren der oder die Tatverdächtigen gewaltsam in das Haus eingedrungen und suchten mehrere Räume heim. Ob Gegenstände entwendet wurden ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt. Hinweise zum ...

