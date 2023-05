POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 15.05.2023

Goslar (ots) - Die Polizei suchte seit dem 30. Dezember 2022 nach dem 72-jährigen Friedrich Suhr, der per Gerichtsbeschluss unter Führungsaufsicht gestanden hatte. Zuletzt lebte er in einem Pflegeheim in Clausthal-Zellerfeld, dorthin war er nach einem Ausflug nicht zurückgekehrt. Der 72-jährige Mann wurde nun am 14. Mai 2023 in einer Wohnung in Hannover tot ...

