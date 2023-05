POL-GS: Öffentlichkeitsfahndung nach dem 72-jährigen Friedrich Suhr aufgehoben

Goslar (ots) - Der seit Mitte Februar 2023 als vermisst gemeldete Sean B. aus Groß Döhren im Landkreis Goslar wurde in Süddeutschland wohlbehalten angetroffen. Der 19-jährige Mann hatte am 13. Februar seine Wohnung verlassen und war seitdem unbekannten Aufenthalts. Nun trafen Ermittler den Vermissten in Süddeutschland an und brachten in zunächst in einer ...

