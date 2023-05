POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 15.05.23

Goslar (ots) - Brandermittlung auf dem Großen Burgberg Am Abend des 13.05.2023, gegen 22:30 Uhr, wurde ein Brand im Bereich des Großen Burgbergs in Bad Harzburg gemeldet. Vor Ort waren zuvor im Rahmen von Feierlichkeiten offenbar Feuerwerkskörper entzündet worden, wodurch eine angrenzende Eiche in Brand geriet. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr der ...

