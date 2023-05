Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Seesen vom 14.05.2023

Goslar (ots)

Verkehrskontrollen

In der Nacht von Freitag, 12.05.2023, auf Samstag, 13.05.2023, wurden im Zuständigkeitsbereich des PK Seesen diverse Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei wurde gegen 22:05 Uhr ein PKW BMW in der Harzstraße kontrolliert. Es konnte festgestellt werden, dass der Fahrer des PKW, ein 26-jähriger Mann aus Blaubeuren (Baden-Württemberg), vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Gegen 23:15 Uhr wurde ein E-Scooter Fahrer aus Osterode in der Jahnstraße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den E-Scooter kein Versicherungsschutz bestand und der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Ein durchgeführter Drogenurintest bestätigte den Verdacht. Beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Verkehrsunfall

Am Samstag, 13.05.2023, gegen 12:40 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Mann aus Vechelde mit seinem Krad Kawasaki die L515 von Seesen aus in Richtung Sternplatz. In einer langgezogenen S-Kurve kam er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu, sodass er mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in einer geschätzten Höhe von 1150 Euro.

Körperverletzung

Am Samstag, 13.05.2023, gegen 23:10 Uhr, kam es in der Gartenstraße in Seesen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Rahmen der Auseinandersetzung erlitt ein 38-jähriger Mann aus Seesen Verletzungen im Gesichtsbereich, eine Behandlung im Krankenhaus war die Folge. Mehrere Beteiligte der Auseinandersetzung sind bislang nicht namentlich bekannt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Seesen in Verbindung zu setzen.

Diebstahl eines E-Scooters

In der Zeit von Samstag 13.05.2023, ca. 06:30 Uhr, bis Sonntag, 14.05.2023, ca. 07:45 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter. Der E-Scooter wurde von dem Geschädigten im Bereich des Bahnhofs Seesen abgestellt und mit einem Kettenschloss gesichert. Durch die Tat entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 280 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

i.A. Weidenfeller, POK

