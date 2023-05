Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung PK Bad Harzburg vom 13.05.2023

Goslar (ots)

Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 13.05.2023

Ortsschilder und Bushaltestellen beschmiert

In den zurückliegenden Tagen wurden die Ortseingangsschilder der Bad Harzburger Ortsteile Harlingerode, Schlewecke und Göttingerode mit Farbe beschmiert. Die "Schriftzüge" / Abkürzungen sind dazu gleichlautend, so dass ein Tatzusammenhang wahrscheinlich erscheint. Weiterhin wurden zwei Bushaltestellen in Harlingerode und Schlewecke mit ähnlichem Hintergrund beschmiert. Zusammenfassend wird aktuell zu sechs Taten strafprozessual ermittelt. Der Schaden wird bisher auf ca. 3000,- EUR geschätzt. Wer an den o. a. Örtlichkeiten entsprechend verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten seine Wahrnehmungen der Polizei Bad Harzburg mitzuteilen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Im Zeitraum vom 11.05.2023 - 13.30 Uhr bis 12.05.2023 - 06.50 Uhr, wurde in der Landstraße im Bad Harzburger Ortsteil Harlingerode die Garage eines Freizeitzentrums aufgebrochen. Der/die Täter durchtrennten dazu ein vorhandenes Vorhängeschloss. Es wurden mehrere Elektrogeräte entwendet. Die Schadenshöhe wurde bisher auf 550,- EUR geschätzt.

"Schule an der Deilich" mit Farbe beschmiert

Zu mehreren Farbschmierereien kam es vom 11.05.2023 auf den 12.05.2023 am o. a. Schulgebäude. Dort wurde mehrfach eine Außenwand der Turnhalle und der Toilettenbereich dieser Turnhalle mittels Farbe und Kreide beschmiert. Der Schaden wurde bisher auf 200,- EUR geschätzt. Eine Strafanzeige wurde gestellt.

e-mail markus.conrad@polizei.niedersachsen.de poststelle@pk-bad-harzburg.polizei.niedersachsen. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg unter der Telefonnummer 05322/911110. Zu einer gewünschten, persönlichen Mitteilung steht Ihnen jede Polizeidienststelle in Ihrer Nähe zur Verfügung.

