Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Nachtrag zur Pressemeldung des PK Oberharz in Clausthal-Zellerfeld vom 13.05.2023

Goslar (ots)

Schulenberg

Wie erst jetzt bekannt wurde, sind am Donnerstag/ Freitag dieser Woche mehrere hochwertige Gartengeräte (u.a. Motorsägen der Marke Stihl) sowie ein Trennschleifer, ein Laubbläser und eine Heckenschere aus einer unverschlossenen Lagerhalle in der Wiesenbergstraße in Schulenberg entwendet worden.

Den entstanden Schaden beziffert der Anzeigeerstatter auf ca. 3000 EUR.

Sachgebundene Hinweise bitte an hiesige Dienststelle.

Dunker, POK

