Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung des PK Oberharz vom 13.05.2023

Goslar (ots)

Clausthal-Zellerfeld:

In den Morgenstunden des 13.05.(04:00 Uhr)randaliert ein stark alkoholisierter 27jähriger Besucher des Kellerclubs in Cl.-Zellerfeld, indem er den Musiktisch des DJ's während einer Abi-Party wegstößt. Anschließend schlägt er einem 24jährigen Gast mit zwei gezielten Faustschlägen ins Gesicht und flüchtet. Im Rahmen der Verfolgung und der vorläufigen Festnahme durch den Sicherheitsdienst gibt der Täter an, ebenfalls geschlagen und verletzt worden zu sein.

Dunker, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell