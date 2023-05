Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Verkehrsunfall mit schwerem Personenschaden

Goslar (ots)

heute, gegen 10.40 Uhr, wurde der Polizei Goslar durch einen Zeugen mitgeteilt, dass auf der K3, zwischen Hahndorf und Jerstedt ein PKW verunfallt sei.

Die eingesetzten Beamten fanden einen 86- jährigen Goslarer vor, der in seinem PKW VW Golf eingeklemmt war. Nach derzeitigem Stand kam er in Fahrtrichtung Jerstedt in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte letztlich gegen einen Baum.

Der Mann wurde durch die Feuerwehr geborgen und schwerverletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Goslar gefahren. Ein angeforderter Rettungshubschrauber setzte den Arzt zur Behandlung vor Ort an der Unfallstelle ab.

Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen und abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell