POL-RT: Messerangriff, Verkehrsunfälle, Trunkenheitsfahrt, Widerstände

Reutlingen (RT): Mit Messer zugestochen

Ein 26 Jahre alter Mann ist am Freitagabend bei einer Auseinandersetzung im Bereich des Zentralen Omnibusbahnhofes schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich gegen 21.15 Uhr eine größere Personengruppe am Zentralen Omnibusbahnhof. Der 26-Jährige wurde zunächst verbal, dann auch körperlich von mehreren Unbekannten angegangen. Hierbei versetzte ihm ein Täter einen Messerstich ins Bein und entkam unerkannt. Während das Opfer durch eine Polizeistreife und den Rettungsdienst medizinisch erstversorgt wurde, fahndeten umgehend eine Vielzahl von Streifen im Stadtgebiet nach dem Flüchtigen. Zur Spurensicherung kamen Spezialisten der Kriminaltechnik vor Ort, hierzu musste der Zentrale Omnibusbahnhof für etwa drei Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie den Unbekannten dauern an.

Reutlingen (RT): Alkoholisiert von Fahrbahn abgekommen

Übermäßiger Alkoholkonsum dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, welcher sich am Freitagabend an der Anschlussstelle B 28 Reutlingen-Betzingen in Fahrtrichtung Reutlingen ereignet hat. Der 42-jährige Unfallverursacher war gegen 19.40 Uhr mit seinem Dacia auf der Landesstraße 384 aus Ohmenhausen kommend unterwegs, als er in der Auffahrt zur B 28 von der Fahrbahn abkam, gegen die Leitplanke prallte und im rechten Grünstreifen zum Stilltand kam. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Er musste eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben. Der nicht mehr fahrbereite Dacia wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

Pfullingen (RT): Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Zwei Leichtverletzte, mehrere tausend Euro Sachschaden und eine Verkehrsbehinderung sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 312 unmittelbar hinter dem Südportal des Ursulabergtunnels ereignet hat. Gegen 15.45 Uhr fuhr der 20-jährige Fahrer eines Lkw die B 312 in Fahrtrichtung Unterhausen, als er im stockenden Verkehr auf den vor ihm befindlichen Ford Kuga auffuhr. Hierbei wurden der 57-jährige Ford-Fahrer und sein 17-jähriger Beifahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von jeweils circa 5.000 Euro. Zur Unfallaufnahme musste der Bereich um den Ursulabergtunnel beidseitig für etwa eine halbe Stunde gesperrt werden. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit drei Einsatzfahrzeugen und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt.

Wendlingen/Oberboihingen (ES): Trunkenheitsfahrt (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einer Trunkenheitsfahrt, die sich in der Nacht zum Samstag in Wendlingen ereignet hat. Die Beamten waren gegen 0.30 Uhr im Bereich einer Tankstelle in der Heinrich-Otto-Straße unterwegs als ihnen ein schwarzer Skoda mit slowakischen Kennzeichen auffiel, welcher mit quietschenden Reifen von der Römerbrücke nach rechts in die Heinrich-Otto-Straße einbog und hierbei ins Schlingern geriet. Anschließend setzte der Skoda seine Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Oberboihingen fort und konnte schließlich von der hinterherfahrenden Streife in der Burggrabenstraße in Oberboihingen angehalten und kontrolliert werden. Ein hierbei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, weshalb der 25-jährige Fahrzeuglenker eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste. Da der Skoda auf seiner Fahrt von Wendlingen nach Oberboihingen mehrere unbeteiligte Verkehrsteilnehmer überholt hat, werden mögliche Zeugen oder hierdurch Gefährdete gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022 / 92240 zu melden.

Esslingen (ES): Widerstand geleistet

Mit einem renitenten 50-jährigen Mann hatten es Beamte des Polizeireviers Esslingen am späten Freitagabend zu tun. Zunächst wurde der Polizei gegen 22.20 Uhr gemeldet, dass vor einem Einkaufsmarkt in der Ritterstraße eine aggressive Person Passanten belästigen würde. Vor Ort trafen die Beamten auf den stark alkoholisierten 50-Jährigen, welcher sich bei der anschließenden Personenkontrolle äußerst unkooperativ und aggressiv verhielt. Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach, so dass er schließlich gewaltsam von der Örtlichkeit entfernt werden sollte. Hierbei leistete der 50-Jährige heftigen Widerstand und musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Ein Polizeibeamter erlitt durch einen Schlag an den Kopf leichte Verletzungen. Der mitgeführte Hund des Mannes wurde von der Tierrettung abgeholt und vorübergehend versorgt.

Filderstadt (ES): Beim Abbiegen Kontrolle verloren

Am Freitagmittag ist es gegen 13.45 Uhr an der Kreuzung der Bundesstraße 312 und der Kreisstraße 1225 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 23-jährige Fahrerin eines Mercedes wollte von Sielmingen kommend an der Kreuzung nach links in Richtung Bonlanden abbiegen, als sie vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit während des Abbiegens von der Fahrbahn abkam, einen Leitpfosten umfuhr und beim Zurücklenken über die Fahrspur auf die Linksabbiegerspur des Gegenverkehrs geriet. Dort kollidierte sie mit einem aufgrund Rotlicht wartenden Ford eines 44-Jährigen, welcher zum Unfallzeitpunkt von der B 312 auf die B 27 nach links abbiegen wollte. Die beiden Fahrzeuglenker mussten aufgrund ihrer leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst versorgt und in die nahegelegene Klinik gebracht werden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Tübingen (TÜ): Renitenter Jugendlicher bei Personenkontrolle

Ein 15-Jähriger hat am Freitagabend in der Uhlandstraße Bedienstete des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) als auch Polizisten angegriffen und beleidigt. Nachdem gegen 18.10 Uhr am Rande einer Abi-Feier der KOD von Passanten auf einen scheinbar hilflosen Jugendlichen aufmerksam gemacht wurde, sollte der 17-Jährige einer Personenkontrolle unterzogen werden. Hierbei schlug er mit dem Ellenbogen einer KOD-Bediensteten in den Bauch und wollte nach dem Einsatzkurzstock greifen. Danach flüchtete er, konnte aber durch weitere KOD-Mitarbeiter ergriffen und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Im Verlauf der folgenden polizeilichen Maßnahmen leistete der Jugendliche Widerstand, biss einem Polizeibeamten in den Daumen und beleidigte alle Anwesenden mit nicht zitierfähigen Worten. Beide verletzen Ordnungskräfte konnten ihren Dienst fortsetzen. Der 17-Jährige wurde im Anschluss in einer psychiatrischen Fachklinik vorgestellt.

