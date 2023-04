Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gegen Straßenlaterne geprallt

Reutlingen (ots)

Balingen (ZAK): Kollision mit Straßenlaterne

Eine junge Autofahrerin ist am Freitagmorgen mit ihrem Wagen in Frommern mit einer Straßenlaterne zusammengestoßen. Die 19-Jährige war mit einem VW Polo gegen 8.20 Uhr auf der Balinger Straße in Richtung Dürrwangen unterwegs, als sie im Bereich der Max-Planck-Straße ersten Erkenntnissen zufolge wohl aufgrund Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Straßenlaterne krachte. Diese wurde dadurch aus der Verankerung gerissen. Die Heranwachsende erlitt augenscheinlich einen Schock und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden. Allein der Schaden an der Straßenlaterne wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. (mr)

