Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Streitigkeiten verletzt; Mit Gegenverkehr kollidiert; Trickdieb unterwegs

Reutlingen (ots)

Metzingen-Neuhausen (RT): Nach Streitigkeiten verletzt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung fahndet das Polizeirevier Metzingen nach drei Unbekannten nach einer Auseinandersetzung, die am Donnerstagabend an der Zughaltestelle in der Rebenstraße stattgefunden haben soll. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 23-Jähriger gegen 22.20 Uhr mit den drei unbekannten Männern und zwei Mädchen aus dem Zug von Metzingen kommend an der Haltestelle ausgestiegen. Dabei hatte er mitbekommen, wie das Trio offenbar die Mädchen belästigte und bedrängte und ging dazwischen. Bei den nachfolgenden Handgreiflichkeiten wurde er so schwer verletzt, dass er von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden mussten. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei waren die Angreifer geflüchtet und auch die Mädchen hatten sich zwischenzeitlich entfernt. Die Unbekannten sollen zwischen 21 und 28 Jahre alt gewesen sein. Einer soll mit einem roten Pullover, ein weiterer mit einem weißen T-Shirt und Jeanshosen bekleidet sein. Vom Dritten liegt keine Beschreibung vor. Von den Mädchen soll eine etwa 14 bis 17 Jahre alt sein. Sie hatte schwarze Haare und war mit einer weißen Bluse und blauen Jeans bekleidet. Ihre Begleiterin wird als etwa 17 bis 18 Jahre alt und mit braunen Haaren beschrieben. Sie hatte eine weiße Winterjacke und schwarze Jeans getragen. Der Vorfall soll von mehreren Personen beobachtet worden sein, weshalb sich die Ermittler Hinweise von Zeugen erhoffen. Zudem werden auch die beiden Mädchen gebeten sich als Zeugen zu melden. Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0. (cw)

Nürtingen (ES): Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache ist es am Freitagvormittag in Reudern zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 76-Jähriger war kurz vor 9.30 Uhr mit einem Fiat auf der Reuderner Straße in Richtung Kirchheim unterwegs. Auf Höhe der Stephanstraße kam er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem BMW einer 65 Jahre alten Frau. Der Unfallverursacher wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. (ms)

Plochingen (ES): Trickdieb unterwegs (Zeugenaufruf)

Ein dreister Trickdieb hat am Donnerstagmittag in Plochingen sein Unwesen getrieben. Der Unbekannte begab sich gegen 12.15 Uhr in ein Mehrfamilienhaus im Amselweg und klingelte an der Wohnungstür einer über 70 Jahre alten Frau. Nachdem die Seniorin ihm geöffnet hatte, zeigte der Mann ihr eine Karte vor und gab an, dass er Spenden für die Jugend eines Plochinger Sportvereins sammeln würde. Zudem hatte er ein Klemmbrett dabei, worauf sich eine Liste mit angeblichen Spenden befand. Bereitwillig übergab die ältere Frau dem Unbekannten etwas Geld und legte im Anschluss ihre Geldbörse auf eine Anrichte, um sich in die Liste einzutragen. Nachdem sich der vermeintliche Spendensammler verabschiedet hatte, bemerkte sie, dass er ihren Geldbeutel gestohlen hatte. Der Täter ist etwa 40 Jahre alt, zirka 170 cm groß und schlank. Der Mann hat dunkle, kurze Haare und war dunkel bekleidet. Der Polizeiposten Plochingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07153/307-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell