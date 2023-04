Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgifthändler aus Balingen in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Balingen (ZAK):

Unter dem dringenden Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen ist am Mittwoch (26.04.2023) ein 29 Jahre alter Mann festgenommen worden. Er befindet sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Seit Januar dieses Jahres ermitteln die Staatsanwaltschaft Hechingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe des Kriminalkommissariats Balingen gegen den bereits wegen Drogendelikten polizeibekannten Deutschen. Dem Mann wird vorgeworfen, sich in den vergangenen Wochen per Post illegale Drogen zum Weiterverkauf beschafft zu haben. Nachdem am Montag dieser Woche ein weiteres an ihn adressiertes Postpaket abgefangen werden konnte, in dem sich rund 100 Gramm Kokain befanden, wurden von der Staatsanwaltschaft Hechingen ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss und ein Haftbefehl gegen den 29-Jährigen erwirkt. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden und beschlagnahmten die Ermittler unter anderem mehrere Cannabispflanzen sowie Zubehör und Samen zum Anbau von Cannabis.

Der Beschuldigte wurde festgenommen und am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Hechingen vorgeführt. Dieser setzte den bestehenden Haftbefehl in Vollzug. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell