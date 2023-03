Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230313 - 0314 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Spielautomat als Drogenverstec

Frankfurt (ots)

(lo) Bei einem 27-jährigen Mann sind am Freitag (10. März 2023) im Rahmen einer Personenkontrolle mehrere Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt worden. Es kam zur Festnahme.

Gegen 12:15 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife einen Mann aus Friedberg in einer Spielothek in der Niddastraße. Im Verlauf der Kontrolle fanden die Beamten in seinem Rucksack, in seinen Hosentaschen sowie im Geldauswurffenster des von ihm benutzten Spielautomaten etwa 20 Gramm Heroin, ungefähr 0,10 Gramm Crack, ca. 0,60 Gramm Marihuana und 1 Gramm Haschisch.

Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung führte zum Auffinden weiterer Betäubungsmittel. In der Wohnung konnten die Einsatzkräfte nochmals ungefähr 19 Gramm Heroin und ca. 4 Gramm Haschisch sicherstellen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizeistreife den 27-Jährigen vor Ort. Wegen des Verdachts des illegalen Betäubungsmittelhandels bzw. des illegalen Drogenbesitzes wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

