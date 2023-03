Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230313 - 0312 Frankfurt-Innenstadt: Raubstraftat

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag (12. März 2023) wurde die Polizei gegen 17:00 Uhr von Zeugen darüber informiert, dass in der Eschenheimer Landstraße drei Männer Passanten anpöbeln würden.

Auf der Fahrt zum Einsatzort wurde der Funkstreife mitgeteilt, dass die besagten Personen nun am Abgang zur U-Bahnstation Eschenheimer Tor einen Mann festhalten würden. Dort angekommen, konnte bereits lautes Geschrei wahrgenommen werden. In der C-Ebene, Fahrtrichtung Südbahnhof, befanden sich vier Männer, die lautstark in Streit geraten waren. Dabei gab sich ein 30-Jähriger als Geschädigter zu erkennen. Die drei anderen Personen (2 x 25 Jahre und 33 Jahre) alt) wurden daraufhin als Tatverdächtige festgenommen. Der 30-Jährige gab an, die Rolltreppe an der U-Bahnstation nach oben gefahren zu sein. Noch auf der Rolltreppe sei er von den drei Personen angegangen und um seine Jacke beraubt worden. Diese hatte er über dem Arm getragen. Er verfolgte die Tatverdächtigen und konnte seine Jacke wieder zurückerlangen. Bei einem der 25-Jährigen sowie dem 33-Jährigen konnte jeweils ein Messer aufgefunden werden.

Bei Durchsicht der Videoaufzeichnungen stellte sich heraus, dass die alkoholisierten Beschuldigten bereits zuvor einen dort unter seiner Decke liegenden Obdachlosen attackierten. Sie zogen ihm die Decke weg und traten und schlugen nach ihm. Als der Geschädigte flüchtete, durchsuchten sie seine Habseligkeiten. Alle Ermittlungen hinsichtlich dieses Geschädigten verliefen bislang erfolglos.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell