POL-F: 230313 - 0310 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Taschendiebstahl

Frankfurt (ots) - (lo) Heute Nacht (12. März 2023) kam es vor einer Spielothek in der Moselstraße zu einem Raubüberfall. Ein 25-jähriger Mann konnte von der Polizei festgenommen werden. Gegen 03.00 Uhr verließ ein 34-Jähriger mit mehreren Geldscheinen in der Hand ein Spielcasino in der Moselstraße. Dort sprach ihn der 25-jährige mutmaßliche Täter an und fragte nach einem Feuerzeug. Der Geschädigte übergab ihm ...

