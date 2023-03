Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230313 - 0311 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Autoknacker wird mit Holzlatte festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Ein Passant beobachtete am Sonntagmorgen (12. März 2023) einen jungen Mann, der sich in der Kaiserstraße an einem geparkten Audi zu schaffen machte, um an Wertsachen im Fahrzeuginneren zu gelangen.

Alarmierte Polizeibeamte des 4. Reviers nahmen den 23-jährigen Täter noch vor Ort fest. Zuvor versuchte dieser mit einer Holzlatte die Beifahrertür des Pkw aufzuhebeln und hatte dafür bereits die Gummidichtung des Türrahmens entfernt. Bei der Tatausführung stand der Beschuldigte unter erheblichen Alkoholeinfluss. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten darüber hinaus noch eine EC-Karte, eine elektronische Gesundheitskarte sowie ein Mobiltelefon auf. Alle drei Gegenstände stammen mutmaßlich aus einer anderen Straftat und wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Die Beamten lieferten den Beschuldigten, der über keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet verfügt, nach seiner Festnahme in die Haftzellen des Polizeipräsidiums ein. Der 23-Jährige soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell