Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigungen durch Feuer- Parkbank und Toilette beschädigt

Herford (ots)

(sls) Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu mehreren Sachbeschädigungen durch Feuer in Herford aufgenommen. Am Montag (2.5.) wurden Polizeibeamte in die Hessestraße gerufen und über Feuer an einer Dixie-Toilette, einer Parkbank und Mülleimer informiert. Nach bisherigen Ermittlungen wurden die Gegenstände in Teilbereichen durch bislang unbekannte Personen angezündet und dadurch erheblich beschädigt. Der Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Die Gegenstände befanden sich am Ende der Sackgasse im Bereich des dortigen Kirchengeländes. Durch Zeugen wurden im Vorfeld mehrere Jugendliche in Tatortnähe beobachtet, die sich auf der Parkbank aufhielten. Ob sie in Verbindung mit den Sachbeschädigungen stehen muss noch ermittelt werden. Die Auswertung von Bildmaterial dauert noch an. Wir bitten weitere Zeugen, die Angaben zu den Sachbeschädigungen oder den Jugendlichen machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880.

