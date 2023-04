Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Schwerer Verkehrsunfall

Reutlingen (ots)

Metzingen: Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagabend gegen 17.45 Uhr auf der L378a zwischen Metzingen und Sondelfingen gekommen. Nach derzeitigem Stand fuhr eine 39-Jährige mit ihrem Jeep von Metzingen kommend in Richtung Sondelfingen und kam aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es mit einem entgegenkommenden Mercedes zu einem Frontalzusammenstoß. Im Mercedes wurde der 42-jährige Fahrer, seine 36-jährige Beifahrerin und ein 7-jähriges Kind durch die Wucht des Aufpralls eingeschlossen und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Alle am Unfall beteiligten Personen wurden schwer verletzt und mussten durch den Rettungsdienst und einen Rettungshubschrauber in umliegende Kliniken verbracht werden. An der Unfallstelle waren vom Rettungsdienst drei Rettungswagen, zwei Notärzte und ein Einsatzleiter sowie von der Feuerwehr Reutlingen sechs Fahrzeuge mit 27 Einsatzkräften vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 80.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch Abschleppdienste geborgen. Während der Unfallaufnahme, die zur Stunde noch andauert, war die Strecke komplett gesperrt. Die Straßenmeisterei Eningen war zur Fahrbahnreinigung vor Ort. Die Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, wurden durch Spezialisten der Verkehrspolizei Tübingen übernommen.

