Zweibrücken (ots) - Zeit: 11.02.2023, 01:30 Uhr - 01:49 Uhr Ort: Zweibrücken, Wallstraße 49 SV: Unbekannte Täter betraten in der Nacht das frei zugängliche Parkhaus am Hallplatz und schlugen die Glasscheiben der Feuermelder ein, wodurch ein akustischer Alarm ausgelöst wurde. In der Folge wurde die Zufahrtsschranke aus der Verankerung gerissen und ein Notausgangsschild beschädigt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken ...

