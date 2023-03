POL-DA: Lützelbach: Nachtragsmeldung zu "Verkehrsunfall mit schwer verletzter Motorradfahrerin"

64560 Riedstadt-Crumstadt, Friedrich-Ebert-Straße (ots) - Am Samstagabend, den 18.03.2023 zwischen 19:50 - 20:05 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeugführer/-in mit seinem Fahrzeug in 64560 Riedstadt-Crumstadt in der Friedrich-Ebert-Straße Höhe des Restaurants "Positano" einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gernsheim unter Telefon 06258/9343-0 in ...

