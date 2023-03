Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Geparktes Fahrzeug beschädigt. Zeugenaufruf.

Biblis (ots)

Am Dienstag (14.03.) zwischen 15.30 und 20.00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Korngasse in Biblis geparkten weißen Kleintransporter mit Firmenaufschrift. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer streifte den weißen Kleintransporter beim Vorbeifahren und entfernte sich vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro an der linken Seite des Kleintransporters. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zu dem unbekannten Verkehrsteilnehmer oder dessen Fahrzeug machen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lampertheim-Viernheim, Florianstr. 2, 68623 Lampertheim, Telefon: 06206-9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell