Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Verkehrsunfall mit verletzten Fußgänger

Darmstadt (ots)

Am Freitag, den 17.03.2023, gegen 21 Uhr, kam es in Darmstadt zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger. Ein 26-jähriger Mann überquerte zu Fuß die Julius-Reiber-Straße auf Höhe der Kasinostraße an der dortigen Fußgängerampel in Richtung Innenstadt. Der 52 jährige Fahrer eines silbernen VW befuhr die Julius-Reiber-Straße und erfasste den Fußgänger mit der Fahrzeugfront. Der Fußgänger erlitt schwere Verletzungen. Die Polizei sucht Unfallzeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise bitte an das 2. Polizeirevier in Darmstadt, Telefon 06151/969 41210.

