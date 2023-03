POL-DA: Lindenfels/Eulsbach: Dachstuhlbrand ruft Polizei und Feuerwehr auf den Plan

Michelstadt (ots) - In der Nacht zum Freitag (17.03.) gegen 02 Uhr rückte ein roter Mini Cooper, der in einem Hinterhof in der Bahnhofstraße abgestellt war, in das Visier Krimineller. Den Unbekannten gelang es, gewaltsam in den Fahrzeuginnenraum vorzudringen und dort einen Geldbeutel zu erbeuten. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf mehrere ...

