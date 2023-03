Lorsch (ots) - Am Donnerstagabend (16.03.) brachen Kriminelle gewaltsam in einen Blumenladen und eine nebenan gelegene Zimmerei in der Siegfriedstraße ein. Auch in eine Halle in der Lagerfeldstraße wurde gewaltsam eingebrochen. Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang. Aktuellen Ermittlungen zufolge alarmierte ein 55-jähriger Mann aus Lorsch gegen 22 Uhr die ...

