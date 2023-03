Groß-Bieberau (ots) - In der Nacht zum Donnerstag (16.3.) brachen Kriminelle bei einem Großhändler in der Lagerhausstraße ein. Dabei hebelten die Täter mehrere Türen auf und gelangten so in die Innenräume. Dort fanden die Diebe nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem Pflanzenschutz, Gummistiefel sowie Blumensamen. Anschließend flüchteten die Eindringlinge ...

