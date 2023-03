POL-DADI: Pfungstadt: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Rüsselsheim (ots) - Nach einer Verfolgungsfahrt durch die Rüsselsheimer Innenstadt haben Polizeistreifen am Donnerstagmittag (16.03.) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen und suchen Verkehrsteilnehmende, die durch die riskante Fahrweise des Rüsselsheimers in Mitleidenschaft gezogen wurden. Gegen 12.30 Uhr war einer Streife der Polizeistation Rüsselsheim in der ...

