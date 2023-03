Griesheim (ots) - Die Polizeistation Griesheim lädt alle interessierten Fahrradeigentümerinnen und Fahrradeigentümer zu einer kostenlosen Fahrradcodierung am Sonntag, den 16.04.2023, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr im Rahmen des "Frühlingssonntags" in Griesheim ein. Die Codierung findet auf dem Gelände der Polizeistation in der Wilhelm-Leuschner-Straße 65 in 64347 Griesheim statt. Anmeldungen können ab dem 03. April ...

mehr