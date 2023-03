Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Vor der Polizei geflüchtet

Zeugen nach Verfolgungsfahrt gesucht

Rüsselsheim (ots)

Nach einer Verfolgungsfahrt durch die Rüsselsheimer Innenstadt haben Polizeistreifen am Donnerstagmittag (16.03.) einen 25 Jahre alten Mann festgenommen und suchen Verkehrsteilnehmende, die durch die riskante Fahrweise des Rüsselsheimers in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Gegen 12.30 Uhr war einer Streife der Polizeistation Rüsselsheim in der Danziger Straße das Auto des Mannes aufgefallen, da dieser nicht angeschnallt war. Als ihn die Einsatzkräfte deswegen anhalten wollten und dazu auch das Blaulicht und Martinshorn anschalteten, gab der 25-Jährige Gas und versuchte zu flüchten. Die Flucht in seinem silbernen VW Golf ging mit teilweise über 100 km/h und dem Überfahren roter Ampeln mehrfach durch die Innenstadt und endete in einem Wendehammer in der Albrecht-Dürer-Straße. Hier stellte der Rüsselsheimer seinen Wagen ab und rannte zu Fuß davon. Schließlich konnte er nach einem Zeugenhinweis an seiner Wohnanschrift festgenommen werden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der vorherige Konsum eines Joints Grund für sein Verhalten gewesen sein. Er wurde festgenommen und zur Blutentnahme und Anzeigenerstattung auf die Wache gebracht, wo die Polizeistreife seinen Führerschein sicherstellte. Er muss sich jetzt in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Verkehrsteilnehmerinnen oder Verkehrsteilnehmer, die durch die rasante Fahrweise gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 bei der Polizeistation in Rüsselsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell