Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Polizei lädt ein zur Fahrradcodierung

Griesheim (ots)

Die Polizeistation Griesheim lädt alle interessierten Fahrradeigentümerinnen und Fahrradeigentümer zu einer kostenlosen Fahrradcodierung am Sonntag, den 16.04.2023, in der Zeit von 12 bis 17 Uhr im Rahmen des "Frühlingssonntags" in Griesheim ein.

Die Codierung findet auf dem Gelände der Polizeistation in der Wilhelm-Leuschner-Straße 65 in 64347 Griesheim statt. Anmeldungen können ab dem 03. April von Montag bis Freitag, 08 bis 14 Uhr, telefonisch bei der Polizeistation in Griesheim unter den Telefonnummern 06155/8385-12 und -21 vereinbart werden.

Damit die Besitzer ihr Rad mit einem individuellen Code vor potenziellen Dieben schützen können, wird ein Identifikationsdokument und ein Eigentumsnachweis bei der Codierung benötigt. Außerdem gilt Batterieschlüssel von E-Bikes oder Pedelecs nicht zu vergessen. Carbon- und Kinderräder und sind für die Codierung nicht geeignet.

