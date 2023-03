Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrer muss Pkw ausweichen, flüchtet anschließend von der Unfallstelle

Reil (ots)

Am Dienstag, den 14.03.23, gegen 13.50 Uhr, ereignete sich auf der Moselbrücke Reil ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weinroten Pkw, welcher aus Burg kommend auf die Moselbrücke auffuhr, musste dort, seinen eigenen Angaben zufolge, einem entgegenkommenden Pkw ausweichen, welcher einen Fahrradfahrer überholte. Der Pkw-Fahrer kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der Fahrzeugfront gegen das Brückengeländer, welches stark beschädigt wurde. Anschließend setzte der Pkw-Fahrer zurück und entfernte sich mit seinem stark beschädigten Pkw durch die Weinberge in Richtung Burg. Im Rahmen der Fahndung konnten Fahrer und Fahrzeug ermittelt werden. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 19-jährige Fahrer unter Einfluss berauschender Mittel stand. Ihm wurde ein Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Polizei Traben-Trarbach bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, bzw. zum Fahrradfahrer und dem überholenden Pkw, vermutlich einem silberfarbenen BMW, machen können, sich mit der Polizeiwache Traben-Trarbach unter Tel. 06541/6270 in Verbindung zu setzen.

