Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung auf der L141 durch ein unsicher geführtes Fahrzeug

Hetzerath (ots)

Am Dienstag, dem 14.03.2023, wurde der Polizeiinspektion Wittlich durch mehrere Verkehrsteilnehmer ein unsicher geführtes Fahrzeug (schwarzer Porsche) auf der L141 von Hetzerath kommend in Fahrtrichtung Wittlich mitgeteilt. Das Fahrzeug geriet im Laufe der Fahrt mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Im Rahmen der Fahndung konnte das Fahrzeug letztlich festgestellt und angehalten werden. Verkehrsteilnehmer, welche am besagten Datum von 16:25 - 16:50 Uhr durch die Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich unter der Telefonnummer 06571/9260 oder per E-Mail piwittlich.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell