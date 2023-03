POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht auf dem Netto Parkplatz

Kirchweiler (ots) - Am 13.03.2023 gegen 09:20 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun über eine illegale Abfallbeseitigung in Form von Sperrmüll im Bereich der Lavagrube in Kirchweiler informiert. Durch bisher unbekannte Täter war hier eine größere Menge an Sperrmüll, in Form von alten Regalen und Sesseln entsorgt worden. Der Transport dorthin musste zwingend mittels eines Fahrzeuges erfolgt sein. Jegliche Hinweise zur ...

