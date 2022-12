POL-SLS: Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn

Wallerfangen (ots) - Am Samstag, 17.12.2022, im Zeitraum von 18:30 Uhr bis 20:25 Uhr, kam es in der Lothringer Straße in Wallerfangen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem am Straßenrand geparkten Suzuki kollidierte. Der Fahrer flüchtete in der Folge, ohne zuvor die Schadensregulierungen zu ermöglichen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Fahrzeug oder Fahrer machen ...

