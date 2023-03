Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nachtragsmeldung zu "Radfahrerin von LKW erfasst"

Polizei sucht weitere Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem es am Mittwochmorgen (15.03.) auf der Bleichstraße zu einem Verkehrsunfall kam, bei dem eine 30-jährige Radfahrerin aus Darmstadt tödlich verletzt wurde (wir haben berichtet), suchen die Unfallermittlerinnen und Unfallermittler weitere Zeugen des Hergangs.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand musste ein 53-jähriger Lastwagenfahrer gegen 6.45 Uhr an der Kreuzung Bleichstraße / Kasinostraße an einer roten Ampel halten. Als die Ampel auf Grün sprang und der Lastwagenfahrer aus Northeim losfuhr, übersah er eine 30 Jahre alte Radfahrerin, die ebenfalls an der roten Ampel vor ihm stand und in die gleiche Richtung fahren wollte. Infolge der Kollision erlitt die Frau aus Darmstadt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Im Rahmen der Ermittlungen wurde bekannt, dass sich direkt nach dem tragischen Geschehen noch weitere Personen im Bereich der Unfallstelle aufgehalten haben sollen, die sich jedoch vor Eintreffen der Polizei entfernten. Weil diese Verkehrsteilnehmer als wichtige Augenzeugen des Unfallhergangs in Betracht kommen, werden sie gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des 1. Polizeireviers, zu melden. (Rufnummer 06151/969-41110).

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5464077

