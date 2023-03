Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Einbrecher mit grünen Daumen

Polizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (16.3.) brachen Kriminelle bei einem Großhändler in der Lagerhausstraße ein. Dabei hebelten die Täter mehrere Türen auf und gelangten so in die Innenräume. Dort fanden die Diebe nach bisherigen Erkenntnissen unter anderem Pflanzenschutz, Gummistiefel sowie Blumensamen. Anschließend flüchteten die Eindringlinge mit ihrer Beute. Die Kriminellen verursachten nach momentanem Kenntnisstand einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweise zum Verbleib der Beute und zu den Tätern, werden vom Kommissariat 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969-0 entgegengenommen.

