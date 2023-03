Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Betrüger machen als falsche Polizeibeamte Beute

Pfungstadt (ots)

Am Donnerstag (16.3.) haben Betrüger eine 84-jährige Seniorin aus Pfungstadt um ihre Ersparnisse gebracht. Bereits im Verlauf der vorherigen Tage hatten sie der Frau in zahlreichen Telefongesprächen glaubhaft machen können, sie seien Polizeibeamte, die das Geld der Dame überprüfen müssten, weil es eine Einbrecherbande auf das Hab und Gut der Anwohner abgesehen habe. In der Annahme, tatsächlich mit Amtspersonen zu telefonieren, folgte die Dame den Anweisungen der Täter und trug ihr Erspartes zusammen. Ein unbekannter Mann holte ihre Wertsachen schließlich bei ihr zuhause ab. Erst im Anschluss bemerkte die Frau den Betrug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei nochmals eindringlich:

Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell