Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Rotlichtfahrt - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren von der Pfromäckerstraße in die Aalener Straße übersah eine 24 Jahre alte BMW-Fahrerin einen 87-Jährigen, der mit seinem Pedelec unterwegs war. Bei dem Unfall, der sich am Dienstag gegen 11 Uhr ereignete, zog sich der Senior zumindest leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt wurden. Zudem entstand rund 4000 Euro Sachschaden.

Schwäbisch Gmünd: Rotlichtfahrt

Durch eine Polizeistreife des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd konnten am Dienstagabend gegen 23:45 Uhr drei Fahrer von E-Scooter festgestellt werden, welche die Klösterlestraße in Richtung Königsturmstraße befuhren und von hier aus nach rechts in die Zeiselbergstraße abbogen. Nachdem alle Drei bei Rot über die Ampel fuhren, sollten sie anschließend einer Kontrolle unterzogen werden, wobei ein Fahrer in Richtung Paradiesstraße flüchtete. Die beiden anderen Männer im Alter von jeweils 25 Jahren konnten anschließend kontrolliert werden. Einer der Fahrer zeigte sich hierbei sehr uneinsichtig und aggressiv. Er war nicht bereits seinen Ausweis zu zeigen und wehrte sich körperlich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Erst nach der Androhung des Pfeffersprayeinsatzes konnte der Mann kontrolliert werden. Hierbei wurde bei ihm ein verbotenes Messer aufgefunden und beschlagnahmt. Nach den polizeilichen Maßnahmen durften die beiden Männer ihre Fahrt fortsetzen.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstand bei einem Unfall am Dienstag gegen 12:15 Uhr in der Langen Gasse. Eine 20-jährige Mercedes-Fahrerin bemerkte zu spät, eine vor ihr stehende 43-jährige Mazda-Lenkerin und fuhr auf. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

In der Bismarckstraße beschädigte zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 8 Uhr, ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen dort geparkten Jeep. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell